Banjaluka bez budžeta i sjednica: Odbornici PSS-a još jednom pozvali Ninkovića da zakaže sjednicu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Odbornici Pokreta Sigurna Srpska u Skupštini grada Banjaluka danas su još jednom pozvali predsjednika Skupštine grada da hitno zakaže sjednicu, kako bi se prekinula višemjesečna blokada rada gradskog parlamenta i omogućilo normalno funkcionisanje grada.

Odbornici PSS-a pozvali Ninkovića da zakaže sjednicu Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Odbornik PSS-a Igor Maksić podsjetio je da je tokom prošle godine održano svega pet redovnih sjednicaSkupštine grada, te da je budžet usvojen tek u junu, što je, kako je naglasio, direktno uticalo na nemogućnost realizacije brojnih projekata.

„Nismo radili posao za koji su nas građani birali. Tek pred kraj godine smo, uz dobijenu podršku, počeli da radimo na projektima kao što su rekonstrukcija vodovoda Tunjice 1 i 2 i početak izgradnje mosta u naselju Dolac. Iako je postojao neformalni dogovor da će sjednica biti održana 5. januara, do toga nije došlo“, istakao je Maksić.

On je naglasio da je prijedlog budžeta i odluke o njegovom izvršenju dostavljen 30. i 31. decembra, ali da sjednica nije zakazana, te da grad i dalje funkcioniše u režimu privremenog finansiranja.

„Pozivamo skupštinsko rukovodstvo da što prije sazove sjednicu, da izađemo iz privremenog finansiranja i da u 2026. godinu uđemo onako kako treba, sa redovnim sjednicama i raspravama o projektima koji će Banjaluku učiniti boljim i ljepšim mjestom za život“, poručio je Maksić.

Odbornik PSS-a Nebojša Drinić ocijenio je da Banjaluka i u novu godinu ulazi sa starim problemima, sa neradom Skupštine grada i neodgovornošću skupštinske većine.

„Neformalni dogovor je bio da prijedlog budžeta bude usvojen krajem decembra, a zatim i 5. januara, ali se ništa od toga nije desilo. Od tada nema nikakvog oglašavanja ni predsjednika Skupštine, ni bilo koga iz vladajuće koalicije“, rekao je Drinić.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

On je dodao da su najave SNSD-a o deblokadi rada Skupštine i fokusu na građane još jedna u nizu neispunjenih obećanja.

„Mi smo spremni da radimo, da opravdamo povjerenje koje smo dobili od građana. Ali za to je potrebno da Skupština zasjeda. Apsurdno je da je predsjednik Skupštine češće na javnom servisu nego u sali Skupštine grada. Zato ćemo predložiti da podnese ostavku i ustupi mjesto nekome ko je spreman da radi svoj posao“, poručio je Drinić.

Odbornik PSS-a Igor Radojičić upozorio je da je Skupština grada ponovo u blokadi i da je Banjaluka ušla u kalendarsku godinu bez budžeta, što ima ozbiljne posljedice po funkcionisanje grada.

„Budžet nije ni gradonačelnikov, ni skupštinske većine, to je budžet grada i njegovih građana. Kada nema budžeta, brojne funkcije grada su redukovane ili potpuno obustavljene, a investicija nema“, naglasio je Radojičić.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

On je podsjetio da je prijedlog budžeta dostavljen krajem decembra i da nije bilo razloga da se sjednica ne održi.

„Pozivamo predsjednika Skupštine da odmah sazove sjednicu. Možemo se slagati ili ne, ali moramo da radimo. Najgore rješenje za Banjaluku je blokada i opstrukcija, što se i ranije loše odrazilo na političke rezultate SNSD-a. Mi smo spremni da sjednica bude održana odmah, da raspravljamo i usvojimo budžet kako bi grad mogao normalno da funkcioniše“, zaključio je Radojičić.

(Mondo)

Tagovi

Pokret Sigurna Srpska Banjaluka Skupština grada Banjaluka

