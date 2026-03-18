Kriminal u privredi: Funkcioneri firmi iz Teslića osumnjičeni za višemilionske mahinacije nekretninama

Dobojskom tužilaštvu danas je podnesen izvještaj protiv dvije osobe iz Teslića osumnjičene da su kao odgovorna lica nezakonitim postupanjem u privrednom poslovanju pričinile materijalnu štetu od 6.204.466 KM.

Radi se o licima čiji su inicijali S.P.i I.S, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Osumnjičeni su kao odgovorna lica u dva privredna društva iz Teslića, zloupotrebom ovlaštenja i bez saglasnosti nadležnih organa, založili pokretnu i nepokretnu imovinu radi obezbjeđenja kreditnih sredstava za drugo privredno društvo.

Navedeno društvo po odobrenim kreditima nije izmirilo obaveze, nakon čega je otvoren stečajni postupak.