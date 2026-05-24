Sud potvrdio optužnicu: Trojica policajaca iz Bileće optužena za brutalno premlaćivanje sugrađanina

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv tri policijska službenika iz Bileće. Oni se terete za brutalno premlaćivanje, nanošenje teških povreda i povredu ljudskog dostojanstva unutar policijske stanice.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv trojice policijskih službenika Policijske stanice Bileća – B.S. (33), I.A. (25) i K.M. (40). Oni se terete da su, koristeći svoj službeni položaj i ovlašćenja, izvršili čin teškog zlostavljanja, zastrašivanja i nanošenja teških tjelesnih povreda Bilećaninu D.J.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti optužene za krivično djelo teška tjelesna povreda, koje je počinjeno u sticaju sa krivičnim djelom povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja. Prema navodima iz pravosudnih dokumenata, incident se odigrao 15. juna 2025. godine.

Incident je započeo u glavnoj bilećkoj ulici, u neposrednoj blizini benzinske pumpe "Nestro". Policijski službenici B.S. i I.A. zaustavili su vozilo kojim je upravljao D.J., koji se vraćao sa sajma održanog te večeri u gradu.

Nakon što su od njega zatražili da se podvrgne alko-testiranju, policajci su ga smjestili u službeni automobil. Tom prilikom mu je I.A. uputio prijetnju riječima: "Sad ćeš ti da vidiš gore. Vidjećeš kad dođeš u stanicu."

Nasilje unutar prostorija policijske stanice

Nakon privođenja, D.J. je uveden u dežurnu prostoriju smještenu u prizemlju zgrade Policijske stanice Bileća. Tamo su mu osumnjičeni poručili: "Nećeš ti odlučivati koji ćeš test da radiš." Nakon toga, D.J. je zadao udarac policajcu B.S. u lijevu stranu lica.

Uslijedila je reakcija službenika B.S. i I.A., koji su istovremeno počeli zatvorenim pesnicama udarati oštećenog, dok je on rukama pokušavao zaštititi glavu. Višeminutno udaranje šakama i nogama po cijelom tijelu dovelo je do krvarenja iz nosa i brade oštećenog.

Kada je pretučeni muškarac zaprijetio da će slučaj prijaviti nadležnom tužilaštvu, B.S. ga je pitao: "Je li politički?", nakon čega su on i I.A. nastavili sa udarcima po glavi i tijelu sve dok D.J. nije pao sa klupe.

Teške tjelesne povrede i nastavak napada

Nakon što je uspio ustati, D.J. je predočio policajcima da mu je slomljena noga, nakon čega su B.S. i I.A. otišli iz prostorija stanice. Međutim, tada mu je prišao treći optuženi, K.M., koji ga je još nekoliko puta udario zatvorenom šakom u predjelu glave.

Ekipa Službe hitne pomoći Doma zdravlja Bileća prevezla je povrijeđenog u zdravstvenu ustanovu, gdje su ljekari konstatovali niz teških povreda. Medicinskim pregledom utvrđeni su:

višestruki prelom kostiju lijeve potkoljenice,

prskotina na nosnoj piramidi sa pratećim višestrukim prelomom nosnih kostiju (bez značajnije dislokacije),

hematomi (krvni podlivi) oko oba oka, sa krvarenjem ispod vjeđe desnog oka.

(Mondo/Nezavisne novine)