Sud potvrdio optužnicu: Trojica policajaca iz Bileće optužena za brutalno premlaćivanje sugrađanina

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv tri policijska službenika iz Bileće. Oni se terete za brutalno premlaćivanje, nanošenje teških povreda i povredu ljudskog dostojanstva unutar policijske stanice.
Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv trojice policijskih službenika Policijske stanice Bileća – B.S. (33), I.A. (25) i K.M. (40). Oni se terete da su, koristeći svoj službeni položaj i ovlašćenja, izvršili čin teškog zlostavljanja, zastrašivanja i nanošenja teških tjelesnih povreda Bilećaninu D.J.
Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti optužene za krivično djelo teška tjelesna povreda, koje je počinjeno u sticaju sa krivičnim djelom povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja. Prema navodima iz pravosudnih dokumenata, incident se odigrao 15. juna 2025. godine.
Incident je započeo u glavnoj bilećkoj ulici, u neposrednoj blizini benzinske pumpe "Nestro". Policijski službenici B.S. i I.A. zaustavili su vozilo kojim je upravljao D.J., koji se vraćao sa sajma održanog te večeri u gradu.
Nakon što su od njega zatražili da se podvrgne alko-testiranju, policajci su ga smjestili u službeni automobil. Tom prilikom mu je I.A. uputio prijetnju riječima: "Sad ćeš ti da vidiš gore. Vidjećeš kad dođeš u stanicu."
Nasilje unutar prostorija policijske stanice
Nakon privođenja, D.J. je uveden u dežurnu prostoriju smještenu u prizemlju zgrade Policijske stanice Bileća. Tamo su mu osumnjičeni poručili: "Nećeš ti odlučivati koji ćeš test da radiš." Nakon toga, D.J. je zadao udarac policajcu B.S. u lijevu stranu lica.
Uslijedila je reakcija službenika B.S. i I.A., koji su istovremeno počeli zatvorenim pesnicama udarati oštećenog, dok je on rukama pokušavao zaštititi glavu. Višeminutno udaranje šakama i nogama po cijelom tijelu dovelo je do krvarenja iz nosa i brade oštećenog.
Kada je pretučeni muškarac zaprijetio da će slučaj prijaviti nadležnom tužilaštvu, B.S. ga je pitao: "Je li politički?", nakon čega su on i I.A. nastavili sa udarcima po glavi i tijelu sve dok D.J. nije pao sa klupe.
Teške tjelesne povrede i nastavak napada
Nakon što je uspio ustati, D.J. je predočio policajcima da mu je slomljena noga, nakon čega su B.S. i I.A. otišli iz prostorija stanice. Međutim, tada mu je prišao treći optuženi, K.M., koji ga je još nekoliko puta udario zatvorenom šakom u predjelu glave.
Ekipa Službe hitne pomoći Doma zdravlja Bileća prevezla je povrijeđenog u zdravstvenu ustanovu, gdje su ljekari konstatovali niz teških povreda. Medicinskim pregledom utvrđeni su:
- višestruki prelom kostiju lijeve potkoljenice,
- prskotina na nosnoj piramidi sa pratećim višestrukim prelomom nosnih kostiju (bez značajnije dislokacije),
- hematomi (krvni podlivi) oko oba oka, sa krvarenjem ispod vjeđe desnog oka.
(Mondo/Nezavisne novine)