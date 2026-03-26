Akcija PU Trebinje: Oduzeto gorivo i cigarete, tri lica iza rešetaka

Policija u Hercegovini izvršila pretrese na devet lokacija.

Izvor: PU Trebinje

Pripadnici Policijske uprave Trebinje izvršili su tokom jutra 26. marta 2026. godine opsežnu akciju na teritoriji opština Gacko, Bileća i Nevesinje, tokom koje su pretresi izvršeni na devet lokacija.

U ovoj koordinisanoj aktivnosti policijski službenici su oduzeli oko 2.000 litara tečnosti koja po svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo, zajedno sa 1.080 paklica cigareta različitih vrsta i dva putnička automobila. Zbog sumnje na nedozvoljene radnje, uhapšene su tri osobe sa inicijalima S.V., H.M. i Ž.D., koja su sprovedena na dalju kriminalističku obradu.

Najveći dio zaplijenjene robe pronađen je na području Gacka, gdje su nakon pretresa kuća i pomoćnih objekata na pet lokacija oduzeta dva vozila i oko 1.400 litara pogonskog goriva, što je rezultiralo hapšenjem lica S.V. i H.M.

Slične aktivnosti sprovedene su i u Bileći, gdje je na jednoj od dvije pretresene lokacije pronađeno dodatnih 590 litara tečnosti nalik dizelu i veća količina cigareta, zbog čega je uhapšeno lice Ž.D. Iako su policijski službenici Policijske stanice Nevesinje takođe izvršili pretrese na svom području, tamo nisu pronađeni predmeti koji su bili predmet naredbe.