Hapšenje u Banjaluci: Osumnjičeni za krađu bio na potjernici Interpola

Prijedorčanin je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krađu u tržnom centru u Banjaluci, a tokom obrade utvrđeno je da je za njim raspisana potjernica Interpola iz Ljubljane.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Banjaluka su saopštili da je D. G. uhapšen u petak, 20. februara zbog sumnje da je 17. februara u tržnom centru otuđio bateriju i punjač za alat, a tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da je za njim raspisana Interpolova potjernica.

O svemu je obaviještena i Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Protiv ovog lica će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivinom djelu krađa.