logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Banjaluci: Osumnjičeni za krađu bio na potjernici Interpola

Hapšenje u Banjaluci: Osumnjičeni za krađu bio na potjernici Interpola

Autor Nikolina Damjanić
0

Prijedorčanin je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krađu u tržnom centru u Banjaluci, a tokom obrade utvrđeno je da je za njim raspisana potjernica Interpola iz Ljubljane.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Banjaluka su saopštili da je D. G. uhapšen u petak, 20. februara zbog sumnje da je 17. februara u tržnom centru otuđio bateriju i punjač za alat, a tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da je za njim raspisana Interpolova potjernica.

O svemu je obaviještena i Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Protiv ovog lica će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivinom djelu krađa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka policija hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ