Mehmedović traži protjerivanje Igora Štimca iz BiH: "Podriva ustavni poredak i širi netrpeljivost"

Šemsudin Mehmedović traži oduzimanje radne dozvole treneru Zrinjskog Igoru Štimcu zbog izjava o trećem entitetu i kršenja Zakona o strancima BiH.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović uputio je zvaničnu poslaničku inicijativu Službi za poslove sa strancima BiH kojom zahtijeva hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole te protjerivanje hrvatskog državljanina Igora Štimca, aktuelnog trenera HŠK Zrinjski Mostar.

U obrazloženju inicijative, Mehmedović navodi da je Štimac grubo prekršio član 10. Zakona o strancima BiH, koji obavezuje strane državljane na poštovanje javnog poretka i propisa države u kojoj borave. Povod za reakciju je Štimčevo gostovanje u programu televizije „Sport Klub“ od 31. januara 2026. godine.

Štimac je tom prilikom, uz sportske želje za Zrinjski, izjavio:

„Želja mi je... da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama.“

Mehmedović: Štimac se bavi političkom propagandom

Mehmedović ističe da su ovakvi istupi nedopustivi za stranog državljanina kojem je boravak odobren isključivo radi sportskog angažmana. On u inicijativi navodi da se Štimac kontinuirano upušta u političko djelovanje koje sadrži elemente:

Podrivanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH.

Istorijskog revizionizma i promocije radikalnih narativa.

Širenja netrpeljivosti suprotne demokratskim vrijednostima.

„Umjesto profesionalnog sportskog djelovanja, Igor Štimac se kontinuirano upušta u javnu propagandu koja nema nikakve veze sa sportom“, navodi se u dokumentu.

U inicijativi se napominje da ovo nije izolovan incident, te da je Fudbalski savez BiH već sankcionisao Štimca u decembru 2025. godine zbog sličnih istupa. Mehmedović poziva nadležnu Službu da postupi po članu 96. Zakona o strancima, koji predviđa otkazivanje boravka ako stranac boravi protivno svrsi (sportu) ili predstavlja prijetnju javnom poretku.

Podsjetimo, današnja sjednica Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo da se raspravlja o novoj prijavi protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca, prolongirana je za 25. mart.