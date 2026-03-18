Mehmedović traži protjerivanje Igora Štimca iz BiH: "Podriva ustavni poredak i širi netrpeljivost"

Šemsudin Mehmedović traži oduzimanje radne dozvole treneru Zrinjskog Igoru Štimcu zbog izjava o trećem entitetu i kršenja Zakona o strancima BiH.
Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović uputio je zvaničnu poslaničku inicijativu Službi za poslove sa strancima BiH kojom zahtijeva hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole te protjerivanje hrvatskog državljanina Igora Štimca, aktuelnog trenera HŠK Zrinjski Mostar.
U obrazloženju inicijative, Mehmedović navodi da je Štimac grubo prekršio član 10. Zakona o strancima BiH, koji obavezuje strane državljane na poštovanje javnog poretka i propisa države u kojoj borave. Povod za reakciju je Štimčevo gostovanje u programu televizije „Sport Klub“ od 31. januara 2026. godine.
Štimac je tom prilikom, uz sportske želje za Zrinjski, izjavio:
„Želja mi je... da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama.“
Mehmedović: Štimac se bavi političkom propagandom
Mehmedović ističe da su ovakvi istupi nedopustivi za stranog državljanina kojem je boravak odobren isključivo radi sportskog angažmana. On u inicijativi navodi da se Štimac kontinuirano upušta u političko djelovanje koje sadrži elemente:
- Podrivanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH.
- Istorijskog revizionizma i promocije radikalnih narativa.
- Širenja netrpeljivosti suprotne demokratskim vrijednostima.
„Umjesto profesionalnog sportskog djelovanja, Igor Štimac se kontinuirano upušta u javnu propagandu koja nema nikakve veze sa sportom“, navodi se u dokumentu.
U inicijativi se napominje da ovo nije izolovan incident, te da je Fudbalski savez BiH već sankcionisao Štimca u decembru 2025. godine zbog sličnih istupa. Mehmedović poziva nadležnu Službu da postupi po članu 96. Zakona o strancima, koji predviđa otkazivanje boravka ako stranac boravi protivno svrsi (sportu) ili predstavlja prijetnju javnom poretku.
Podsjetimo, današnja sjednica Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo da se raspravlja o novoj prijavi protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca, prolongirana je za 25. mart.