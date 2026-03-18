logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mehmedović traži protjerivanje Igora Štimca iz BiH: "Podriva ustavni poredak i širi netrpeljivost"

Autor Haris Krhalić
0

Šemsudin Mehmedović traži oduzimanje radne dozvole treneru Zrinjskog Igoru Štimcu zbog izjava o trećem entitetu i kršenja Zakona o strancima BiH.

šemsudin mehmedović Izvor: Facebook/Šemsudin Mehmedović

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović uputio je zvaničnu poslaničku inicijativu Službi za poslove sa strancima BiH kojom zahtijeva hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole te protjerivanje hrvatskog državljanina Igora Štimca, aktuelnog trenera HŠK Zrinjski Mostar.

U obrazloženju inicijative, Mehmedović navodi da je Štimac grubo prekršio član 10. Zakona o strancima BiH, koji obavezuje strane državljane na poštovanje javnog poretka i propisa države u kojoj borave. Povod za reakciju je Štimčevo gostovanje u programu televizije „Sport Klub“ od 31. januara 2026. godine.

Štimac je tom prilikom, uz sportske želje za Zrinjski, izjavio:

„Želja mi je... da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama.“

Mehmedović: Štimac se bavi političkom propagandom

Mehmedović ističe da su ovakvi istupi nedopustivi za stranog državljanina kojem je boravak odobren isključivo radi sportskog angažmana. On u inicijativi navodi da se Štimac kontinuirano upušta u političko djelovanje koje sadrži elemente:

  • Podrivanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH.
  • Istorijskog revizionizma i promocije radikalnih narativa.
  • Širenja netrpeljivosti suprotne demokratskim vrijednostima.

„Umjesto profesionalnog sportskog djelovanja, Igor Štimac se kontinuirano upušta u javnu propagandu koja nema nikakve veze sa sportom“, navodi se u dokumentu.

U inicijativi se napominje da ovo nije izolovan incident, te da je Fudbalski savez BiH već sankcionisao Štimca u decembru 2025. godine zbog sličnih istupa. Mehmedović poziva nadležnu Službu da postupi po članu 96. Zakona o strancima, koji predviđa otkazivanje boravka ako stranac boravi protivno svrsi (sportu) ili predstavlja prijetnju javnom poretku.

Podsjetimo, današnja sjednica Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo da se raspravlja o novoj prijavi protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca, prolongirana je za 25. mart.

Tagovi

Šemsudin Mehmedović Igor Štimac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ