Nevjerovatna krađa u Njemačkoj: Sa kamiona nestalo 15 tona gumenih bombona

Nevjerovatna krađa na njemačkom auto-putu, lopovi usred bijela dana odvezli kontejner sa 15 tona gumenih bombona. Policija traga za slatkišima vrijednim 250.000 evra.

Njemačka policija traga za neobičnim plijenom nakon što je sa kamiona parkiranog u blizini auto-puta na sjeveru zemlje ukraden kontejner pun voćnih želea i gumenih bombona, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Incident se dogodio u utorak u blizini gradića Nojštat-Gleve. Vozač kamiona (41) parkirao je vozilo na stajalištu pored auto-puta oko 7.45 ujutro i ostavio ga bez nadzora tokom dana. Kada se vratio oko 20.45 časova, uslijedio je šok – kontejner je nestao, a sa njim i 15 tona „ukusnog tereta“.

Prema policijskom izvještaju, vrijednost ukradenih slatkiša procjenjuje se na čak 250.000 evra.

Policiji za sada nije jasno kako su počinioci uspjeli da skinu i odvezu cijeli kontejner sa kamiona, a da to niko ne primijeti usred dana na prometnom stajalištu.

„Istražujemo kako je bilo moguće neopaženo podići kontejner sa teretnog vozila na javnom mjestu“, navodi se u saopštenju policije.