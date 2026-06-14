Djevojka poginula na bandži džampingu: Osoblje zaboravilo da joj zakači uže

Dvadesetjednogodišnja manekenka Marija Eduarda Rodriges de Freitas poginula je na bandži džampingu, nakon što osoblje nije pričvrstilo uže za njen pojas.

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Tragedija se dogodila na mostu Ponti du Eskeletu u Limeiri u saveznoj državi Sao Paolo, kada je djevojka pala sa mosta visokog 40 metara u brazilskom gradu Limeira.

Lokalni mediji su prenijeli da je uhapšeno šest lica, od kojih su dva pokušala da pobjegnu nakon nesreće, a policija istražuje da li je nemar doprinio tragediji.

Na snimku na društvenim mrežama vidi se trenutak u kojem tri instruktora podižu djevojku koja stoji raširenih ruku i bacaju je sa ivice mosta.

Dok pada, svjedoci su uzvikivali na portugalskom "Uže, ljudi, uže!", koje je ostalo na mostu.

Hitne službe stigle su na mjesto događaja, ali su samo mogle da konstatuju smrt djevojke.

Prema pisanjima medija, "Instagram" profil firme koja je organizovala skokove je obrisan, kao i "Vocap" grupa putem koje su se dijelile informacije o događaju.

Gradska Skupština Limeire najavila je tužbu protiv savezne Vlade jer je dopustila slobodan pristup opasnom mostu.

(Srna)