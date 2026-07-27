Obračun u Prijakovcima: Nakon sukoba ukraden novac, jedan ispalio hice u vazduh

Policija je uhapsila Z.B. i N.K. iz Banjaluke zbog sumnje da su učestvovali u tuči u Prijakovcima, tokom koje je jedna osoba povrijeđena i ukraden novac, dok je protiv D.J. pokrenuta istraga zbog sumnje da je nakon sukoba pucao iz pištolja u vazduh.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, slučaj je prijavljen u petak, 24. jula, oko 22 časa, kada je policiji prijavljeno da su Z.B. i N.K. fizički napali D.J. i nanijeli mu tjelesne povrede, te mu tom prilikom otuđili novac.

Policija je utvrdila da je prethodno došlo do fizičkog sukoba između Z.B. i D.J., tokom kojeg su obojica zadobila tjelesne povrede. Nakon toga, kako se navodi, N.K. je iskoristio nepažnju D.J. i iz njegovog novčanika ukrao novac.

Takođe, policija je utvrdila da je D.J. nakon fizičkog obračuna iz pištolja ispalio više hitaca u vazduh.

Policijski službenici izvršili su uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenih će biti podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima.