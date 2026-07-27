Uhapšen nakon što je automobilom povrijedio policajca u Gacku

Policija je uhapsila V.S. zbog sumnje da je u Gacku automobilom povrijedio policijskog službenika tokom pokušaja zaustavljanja vozila, nakon čega je pobjegao u pravcu Foče, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako se navodi, policijski službenici pokušali su da zaustave putnički automobil marke "audi" kojim je upravljao V.S. Kada su prišli vozilu, vozač je naglo ubrzao, udario policijskog službenika i nanio mu lakše tjelesne povrede, a zatim se udaljio u pravcu Foče.

Nakon preduzetih mjera i radnji, V.S. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje".

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo policiji da preduzme sve potrebne mjere radi dokumentovanja ovog krivičnog djela.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, za ovo krivično djelo, počinjeno na opisani način, zaprijećena je kazna zatvora od jedne do pet godina.