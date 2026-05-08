Gatački kajmak na korak do evropskog priznanja: Tradicionalni proizvod osvaja tržište EU

Zahtjev da se gatački kajmak iz mješine zaštiti oznakom porijekla na nivou EU trenutno je u procesu registracije, rekao je šef Odsjeka za sertifikaciju i označavanje hrane u Agenciji za bezbjednost hrane BiH Dragan Brenjo.

Izvor: Opštinska uprava Gacko

Učestvujući na radionici u Gacku, Brenjo je rekao da gatački kajmak iz mješine zaštićen oznakom porijekla u BiH od avgusta 2024. godine, a da je Evropska komisija u septembru prošle godine prihvatila zahtjev za zaštitu oznake porijekla na nivou EU.

Proizvođačima gatačkog kajmaka Brenjo je predstavio ključne informacije o dosadašnjem napretku i procedurama zaštite prehrambenih proizvoda u BiH, saopšteno je iz Agencije.

Na radionicin je posebna pažnja posvećena propisima o označavanju proizvoda sa oznakom porijekla u BiH i EU, kao i praktičnim primjerima označavanja u različitim tržišnim uslovima.

Dodatno su pojašnjeni upotreba dvojezičnog naziva proizvoda na nivou EU, pravila o obaveznom i dobrovoljnom navođenju simbola na deklaraciji i pratećoj dokumentaciji, načini pakovanja u skladu sa specifikacijom proizvoda, propisi o ambalaži i materijalima namijenjenim za kontakt sa hranom.

Poseban fokus bio je na razvoju brenda – vizuelnom identitetu, značaju oznake geografskog porijekla i unapređenju dizajna proizvoda, a predstavljena su i iskustva zaštićenih prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja.

Iz Agencije su naveli da snaga gatačkog kajmaka leži u djelovanju Udruženja proizvođača i posvećenosti njegovih članica, te dodali da su vidljivi konkretni pomaci u kvalitetu i prepoznatljivosti, dok se najveći efekti očekuju u narednim godinama.

(Srna)