Tradicionalni gatački kajmak iz mješine korak bliže evropskoj zaštiti

Agencija za bezbjednost hrane BiH podnijela je zahtjev nadležnoj službi Evropske komisije za registraciju gatačkog kajmaka iz mješine oznakom porijekla koji je prihvaćen i objavljen u Registru geografskih oznaka EU.

Gatački kajmak iz mješine prethodno je registrovan u BiH, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, što je bio preduslov za podnošenje zahtjeva za registraciju na nivou EU, saopšteno je iz Agencije.

Gatački kajmak iz mješine dobija se zrenjem u ovčijoj mješini od termički obrađenog kravljeg mlijeka gatačkog autohtonog govečeta.

Proizvodi se od punomasnog kravljeg mlijeka bez dodavanja zgušnjivača, aroma i starter kulture, a jedini dozvoljeni dodatak je kuhinjska so.

Odlikuje se visokim sadržajem suve materije, više od 70 odsto, i sadržajem mliječne masti u suvoj materiji koja u gotovom proizvodu ne može biti manja od 85 odsto, što proizvodu daje ujednačenu mazivu konzistenciju.

Proizvodnja gatačkog kajmaka iz mješine duboko je ukorijenjena u kulturi i tradiciji gatačke opšine, što potvrđuju usmena predanja ovoga kraja, muzejski primjerci oruđa korištenog u proizvodnji kajmaka, guslarske pjesme i pripovijetke.

Prvi pisani podaci o autohtonim mliječnim proizvodima Balkana potiču s kraja 19. vijeka, a o proizvodnji gatačkog kajmaka iz mješine s početka 20. vijeka.

Nakon prihvatanja i objave zahtjeva, Evropska komisija ispituje zahtjev za registraciju, te provjerava da li sadrži potrebne informacije.

U okviru ispitivanja zahtjeva, Komisija od podnosioca zahtjeva može zatražiti sve potrebne dodatne informacije ili izmjenu zahtjeva, što može uticati na trajanje postupka.

