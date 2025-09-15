logo
Tradicionalni gatački kajmak iz mješine korak bliže evropskoj zaštiti

Tradicionalni gatački kajmak iz mješine korak bliže evropskoj zaštiti

Autor Nikolina Damjanić
0

Agencija za bezbjednost hrane BiH podnijela je zahtjev nadležnoj službi Evropske komisije za registraciju gatačkog kajmaka iz mješine oznakom porijekla koji je prihvaćen i objavljen u Registru geografskih oznaka EU.

Gatački kajmak iz mješine u Registar geografskih oznaka Evropske unije Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Gatački kajmak iz mješine prethodno je registrovan u BiH, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, što je bio preduslov za podnošenje zahtjeva za registraciju na nivou EU, saopšteno je iz Agencije.

Gatački kajmak iz mješine dobija se zrenjem u ovčijoj mješini od termički obrađenog kravljeg mlijeka gatačkog autohtonog govečeta.

Proizvodi se od punomasnog kravljeg mlijeka bez dodavanja zgušnjivača, aroma i starter kulture, a jedini dozvoljeni dodatak je kuhinjska so.

Odlikuje se visokim sadržajem suve materije, više od 70 odsto, i sadržajem mliječne masti u suvoj materiji koja u gotovom proizvodu ne može biti manja od 85 odsto, što proizvodu daje ujednačenu mazivu konzistenciju.

Proizvodnja gatačkog kajmaka iz mješine duboko je ukorijenjena u kulturi i tradiciji gatačke opšine, što potvrđuju usmena predanja ovoga kraja, muzejski primjerci oruđa korištenog u proizvodnji kajmaka, guslarske pjesme i pripovijetke.

Prvi pisani podaci o autohtonim mliječnim proizvodima Balkana potiču s kraja 19. vijeka, a o proizvodnji gatačkog kajmaka iz mješine s početka 20. vijeka.

Nakon prihvatanja i objave zahtjeva, Evropska komisija ispituje zahtjev za registraciju, te provjerava da li sadrži potrebne informacije.

U okviru ispitivanja zahtjeva, Komisija od podnosioca zahtjeva može zatražiti sve potrebne dodatne informacije ili izmjenu zahtjeva, što može uticati na trajanje postupka.

(MONDO/Agencije)

Tagovi

kajmak

