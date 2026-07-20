Političke tenzije u Gacku: Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice

Predsjednik Skupštine opštine Gacko Siniša Mandić (DNS) rekao je da je podnio četiri krivične prijave nadležnom Tužilaštvu protiv načelnika opštine Vukote Govedarice zbog nezakonitog prisvajanja ovlaštenja i izlaženja iz okvira svojih nadležnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mandić je rekao da je Govedarica nenamjenski trošio javna sredstva, postupao suprotno zakonu kao poslodavac i svjesnim propuštanjem dužnosti i nepoštovanjem skupštinskih odluka pričinio finansijsku štetu opštinskom budžetu za tekuću godinu, saopšteno je iz DNS-a.

Uvidom u brojne dokumente koji su dostavljeni Skupštini opštine Gacko, kao i dostavljenim odgovorima nadležnih odjeljenja Opštinske uprave, Mandić je naveo da je primijetio neslaganja, odnosno konstantno kršenje zakona i podzakonskih propisa.

Mandić je pozivao nadležne institucije da ispitaju osnovanu sumnju na niz nepravilnosti iz rada nadležnosti načelnika opštine Gacko.

(Srna)