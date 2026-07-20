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Političke tenzije u Gacku: Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice

Političke tenzije u Gacku: Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik Skupštine opštine Gacko Siniša Mandić (DNS) rekao je da je podnio četiri krivične prijave nadležnom Tužilaštvu protiv načelnika opštine Vukote Govedarice zbog nezakonitog prisvajanja ovlaštenja i izlaženja iz okvira svojih nadležnosti.

Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mandić je rekao da je Govedarica nenamjenski trošio javna sredstva, postupao suprotno zakonu kao poslodavac i svjesnim propuštanjem dužnosti i nepoštovanjem skupštinskih odluka pričinio finansijsku štetu opštinskom budžetu za tekuću godinu, saopšteno je iz DNS-a.

Uvidom u brojne dokumente koji su dostavljeni Skupštini opštine Gacko, kao i dostavljenim odgovorima nadležnih odjeljenja Opštinske uprave, Mandić je naveo da je primijetio neslaganja, odnosno konstantno kršenje zakona i podzakonskih propisa.

Mandić je pozivao nadležne institucije da ispitaju osnovanu sumnju na niz nepravilnosti iz rada nadležnosti načelnika opštine Gacko. 

(Srna)

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Tagovi

Vukota Govedarica Gacko krivične prijave DNS

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