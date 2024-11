Vukota Govedarica zvanično na novoj funkciji: "Do kraja godine neki neće moći podijeliti platu"

Novoizabrani načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica preuzeo je danas funkciju od dosadašnjeg načelnika Ognjena Milinkovića.

Izvor: Sanja Babić

Govedarica je rekao da se konstitutivna sjednica Skupštine opštine može očekivati u roku od sedam dana nakon što budu obavljene konsultacije sa svim političkim partijama koje će započeti sutra.

"Već sutra ću se dopisom obratiti javnim preduzećima da sagledamo kakvo je stanje. Nakon toga ću obaviti razgovor sa direktorima da vidimo šta su slabosti, a šta prednosti, kako bi kreirali bolji ambijent", rekao je Govedarica.

On je naveo da u opštinskoj administraciji radi gotovo 140 radnika i da je za lična primanja potrebno izdvojiti 55 odsto od ukupnog budžeta.

Govedarica je rekao da postoji 3,5 miliona KM kratkoročnih obaveza, a da za lična primanja postoji 778.000 KM, te da je vrlo izvjesno da do kraja godine neki budžetski korisnici neće moći da podijele dvije, a neki jednu platu.

Milinković je poželio Govedarici sreću u budućem radu, uz uvjerenje da se neće ponoviti poslovanje koje je zatekao 2020. godine, objavljeno je na sajtu opštine Gacko.

"Zadovoljan sam onim što ostavljamo danas u odnosu na stanje koje smo zatekli 2020. godine. Na spisku za plate tada je bilo 236 ljudi, a danas ih je 134. Uvedena je finansijska disciplina", rekao je Milinković.

On je naveo da je opština morala da se kreditno zaduži da bi isplatila kratkoročne obaveze i da je od 12,5 miliona KM duga došla do 11,5 miliona KM.

"Došlo je do povećanja minimalca i to je dovelo do nedostatka sredstava za isplatu jedne ili dvije plate radnicima Opštinske uprave i nižim budžetskim korisnicima", rekao je Milinković i podsjetio da su 2020. nedostajale dvije plate i pet neisplaćenih poreza i doprinos.

On je rekao da je sada na računu 1.680.000 KM, te da se nada da će rebalans budžeta biti usvojen.

(MONDO)