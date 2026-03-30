Napustili republičke organe stranke zbog Blanuše: Gačani predvođeni Govedaricom podnijeli ostavke

Svi članovi Glavnog odbora i delegati u Skupštini Srpske demokratske stranke (SDS) iz Opštinskog odbora u Gacku podnijeli su neopozive ostavke u republičkim organima stranke.

Ostavke su podnijeli Vukota Govedarica, Aleksandar Ćeranić, Branko Čabrilo, Miroslav Vuković, Milan Grubačić, Savo Starović i Dušan Adžić.

Odluka o tome, kako su pojasnili, donesena je 19. marta nakon što niko iz Opštinskog odbora SDS-a Gacko nije imenovan u Predsjedništvo stranke.

Smatraju nedopustivim svjesno devalviranje ovog opštinskog odbora i najvećom mogućom uvredom za koju je odgovoran isključivo predsjednik stranke iz njemu poznatih razloga.

U dopisu Sekretarijatu stranke, za koji su naveli da odslikava istinske razloge njihovog nezadovoljstva, naveli su da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša na sjednici u Modriči 15. marta predložio članove budućeg Predsjedništva ali je zanemario jedan od najosnovnijih kriterijuma, izborni rezultat.

Podsjetili su da je SDS u Gacku ostvario tri pobjede na prethodna tri izborna ciklusa, ali da to "očigledno nije bilo dovoljno da u posrnulom SDS", dobiju zasluženo mjesto člana Predsjedništva SDS-a .

"Smatramo da smo kolektivno i pojedinačno poniženi u uvrijeđeni i tako nešto nemamo razloga da krijemo", kažu u SDS-u Gacko.