Hitni helikopterski transport za Srbiju: Teško povrijeđeno dijete iz požara na Laušu prevezeno na liječenje u Beograd

Dijete koje je teško povrijeđeno u požaru u banjalučkom naselju Lauš helikopterom je prevezeno na liječenje u Beograd.

Izvor: RTRS printscreen

Dijete koje je teško povrijeđeno u požaru u banjalučkom naselju Lauš transportovano je helikopterom na liječenje u Beograd, potvrđeno je Srni iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida te vrelog vazduha i po prijemu je bio hospitalizovan u Odjeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti", naveli su iz UKC-a Srpske.

Nakon primjene terapijske procedure, dijete je transportovano helikopterom za Beograd, gdje će biti nastavljeno liječenje.

Tri pacijenta, koja su danas primljena u Urgentni centar UKC Republike Srpske i hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra, za sada su stabilno, van životne opasnosti, a opservacije su u toku.