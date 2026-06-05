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Sud BiH odbio žalbu Snage naroda: Stranka Rame Isaka ne može na izbore

Sud BiH odbio žalbu Snage naroda: Stranka Rame Isaka ne može na izbore

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu stranke Snaga naroda i potvrdilo odluku CIK-a kojom je odbijena ovjera za učešće na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH.

Sud BiH potvrdio odluku CIK-a: Snaga naroda ne može na izbore za Parlament BiH Izvor: N1/YouTube/screenshot

Apelaciono odjeljenje Sud Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu stranke Snaga naroda i potvrdilo rješenje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kojim je toj stranci odbijena ovjera za učešće na izborima za državni nivo vlasti.

Time prvobitna odluka CIK-a ostaje na snazi, što znači da stranka na čijem je čelu federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak neće moći učestvovati na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Ovjera je odbijena nakon što je CIK utvrdio nepravilnosti u dokumentaciji dostavljenoj za prijavu stranke, odnosno nekoliko stotina krivotvorenih potpisa koji su bili potrebni za ovjeru kandidature na državnom nivou.

Prema informacijama koje je objavila Istraga, stranka Snaga naroda navodno je zloupotrijebila lične podatke više stotina građana Federacije BiH, uključujući matične brojeve i brojeve ličnih karata, kako bi obezbijedila potrebnu podršku za ovjeru učešća na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Navodi se da je kompletna dokumentacija proslijeđena Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za postupanje u slučajevima mogućih zloupotreba u izbornom procesu.

Prije donošenja konačne odluke, CIK je stranci Snaga naroda ostavio rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i dostavljanje nove dokumentacije. Međutim, prema dostupnim informacijama, novi potpisi nisu dostavljeni u ostavljenom roku.

Nakon toga CIK je donio odluku o odbijanju ovjere stranke za državni nivo izbora, na koju je Snaga naroda uložila žalbu Sudu BiH.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH, odlučujući po izbornoj žalbi, utvrdilo je da je odluka CIK-a donesena u skladu sa zakonom, čime je žalba odbijena kao neosnovana.

Iako neće moći učestvovati na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH, Snaga naroda će moći kandidovati svoje predstavnike za kantonalne skupštine i Parlament Federacije BiH, s obzirom na to da već ima izabrane predstavnike na tim nivoima vlasti, zbog čega joj za ovjeru nisu potrebni potpisi podrške građana.

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Tagovi

Ramo Isak Snaga naroda CIK opšti izbori 2026.

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