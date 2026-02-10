logo
FUP-ovci zakazali u Dubaiju: Ramo Isak krivi - Dodika

FUP-ovci zakazali u Dubaiju: Ramo Isak krivi - Dodika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Federalna uprava policije (FUP) završila je na 105. mjestu na prestižnom takmičenju specijalnih jedinica “UAE SWAT Challenge” u Dubaiju, dok su kolege iz MUP-a Republike Srpske zauzele znatno bolje 38. mjesto.

Ramo Isak Izvor: Facebook

Ovi rezultati izazvali su brojne reakcije u javnosti, a federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ponudio je za N1 objašnjenje koje uključuje sigurnosne prijetnje, ali i obavještajne igre susjednih država.

Isak je priznao da je rezultat loš, ali tvrdi da u Dubai nije otišla elitna postava, već tim sastavljen "u zadnji čas".

Na pitanje kako komentariše činjenicu da su specijalci iz RS-a bili daleko ispred, te da je FUP djelovao nespremno, Isak je odgovorio:

"Tačno je to. Ljudi su dobili poziv zadnji dan, spisak je pravljen u zadnji čas. Da sam ja sastavljao tim, to bi se radilo pet mjeseci ranije, trenirali bi zajedno. Ovako, sastavljen je tim samo da se ode i predstavi nas, jer nam generalno nedostaje policijskih službenika".

Međutim, ključni razlog zašto u Emirate nisu otišli najspremniji specijalci, prema Isakovim riječima, leži u sigurnosnoj situaciji u zemlji i prijetnjama koje dolaze od Milorada Dodika.

"Nisu nam najbolji otišli iz Sarajeva zbog Dodika i takvih kao što je on. Nismo ih smjeli poslati. Jer, ako te ljude pošaljemo, ko će sutra odgovoriti u momentu da bude potrebno? Oni su tu da brane državu", istakao je Isak, dodajući da su FUP-ovi timovi ranije u Americi i Turskoj uvijek bili među prva tri.

Ministar Isak je tokom razgovora iznio i, kako je rekao, "ekskluzivnu informaciju" o djelovanju srbijanske obavještajne službe (BIA) na teritoriju Federacije BiH.

"BIA je nedavno radila procjenu kada su trebali proteste iz Beograda prenijeti na prostore Federacije BiH. Tada su zaključili da moraju oslabiti Federalnu upravu policije jer ima jak utjecaj na kantonalne MUP-ove, dobru koordinaciju i jak tim", tvrdi Isak.

Optužio je kritičare FUP-a za saradnju sa stranim službama.

"Morali su nešto uraditi da nas oslabe. Sad pogledajte sve zastupnike, medije i novinare koji rade protiv Uprave policije – ne treba vam mnogo da saznate ko je saradnik ove agencije koja se nalazi u susjednoj državi. To vam je odgovor na sve udare koje trpimo", zaključio je Ramo Isak.

Ramo Isak Milorad Dodik

