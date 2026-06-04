"Pravna borba tek počinje": Snaga naroda uložila žalbu Sudu BiH nakon zabrane učešća na izborima

Politička stranka Snaga naroda uputila je žalbu Sudu BiH na odluku CIK-a kojom im se zabranjuje učešće na državnim izborima.

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Politička stranka Snaga naroda zvanično je uputila žalbu Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom im se zabranjuje učešće na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Žalba je proslijeđena putem CIK-a, a o ovom potezu javnost je obavijestio Arnel Isak, predsjednik Kantonalnog odbora Snage naroda u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK). Iz ove političke partije čvrsto smatraju da je državna izborna komisija prekršila procedure te da donošenjem ovakve odluke nije ispoštovan Izborni zakon BiH, kao ni prateći podzakonski akti.

Rukovodstvo stranke navodi da im je uskraćeno zakonsko pravo na ispravku dokumenata prije izricanja konačne eliminacije iz izborne trke.

"Smatramo da CIK BiH nije postupio u skladu sa Izbornim zakonom BiH i vlastitim Pravilnikom, jer nam nije omogućio zakonom predviđeni rok za otklanjanje eventualnih nepravilnosti. Vjerujemo da će Sud BiH donijeti zakonitu i pravičnu odluku, te zaštititi pravo naših članova, simpatizera i građana koji su svojim potpisima podržali kandidaturu Snage naroda", poručio je Isak.

On je posebno naglasio da u ovom slučaju "pravna borba tek počinje" i da Snaga naroda neće odustati od istine i pravde.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH prethodno je donijela odluku kojom se odbija prijava Snage naroda za učešće na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Kao ključni razlog za ovakvu mjeru, CIK je naveo neispunjavanje jasnih zakonskih kriterija i uočene teške nepravilnosti u samoj prijavi. Tokom provjere predate dokumentacije, nadležne službe su utvrdile da je utvrđen veći broj falsifikovanih potpisa podrške građana, zbog čega je prijava i odbačena. Konačnu riječ o sudbini ove stranke na predstojećim izborima sada će dati državni sud.