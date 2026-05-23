Crnadak ponudio plan za kraj sukoba u opoziciji: Vukanović kandidat za Predsjedništvo BiH, Blanuša za predsjednika RS

Igor Crnadak uputio je javni prijedlog sporazuma liderima SDS-a, PSS-a, Liste za pravdu i red i Narodnog fronta.
Predsjednik novoformirane stranke PDP Republika Srpska Igor Crnadak uputio je javni prijedlog sporazuma u 10 tačaka predsjednicima Srpske demokratske stranke (SDS), Pokreta "Sigurna Srpska" (PSS), Liste za pravdu i red (LZPiR) i Narodnog fronta (NF), sa kojim se, kako tvrdi, u roku od 24 časa može okončati agonija oko izbora kandidata opozicije za pojedinačne funkcije, te omogućiti stabilizacija odnosa i prestanak tenzija u opozicionom bloku.
Crnadak ističe da ponuđeni dokument uvažava različita strahovanja, nepovjerenja i narušene odnose između četiri ključna aktera, te uprkos tome omogućava postizanje visokog stepena jedinstva po principu da "svako daje po malo, a niko ne dobija sve".
Iako bi se u normalnim uslovima ovakvi prijedlozi razmatrali iza zatvorenih vrata, predsjednik PDP-a RS naglašava da je u trenutnim okolnostima međusobnog nepovjerenja neophodno sve učiniti krajnje transparentnim od samog početka, kako bi se izbjegle kalkulacije i moguće zloupotrebe ponuđenog rješenja.
Sporazum o zajedničkom nastupu opozicije
U nastavku prenosimo kompletan tekst sporazuma u 10 tačaka koji je predložio Igor Crnadak:
- Jedinstveni kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske je Branko Blanuša (SDS).
- Jedinstveni kandidat opozicije za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske je Nebojša Vukanović (LZPiR).
- Partiji (PSS ili NF) koja osvoji najviše mandata, odnosno glasova (izuzev stranaka iz kojih dolaze dva kandidata za pojedinačne funkcije), pripašće pravo da imenuje mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.
- Druga partija (PSS ili NF) predložiće kandidata za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske ili neku drugu poziciju koju sama odredi kao prioritetnu.
- Sve stranke potpisnice obavezne su i saglasne da podrže mandatara predloženog na ovakav način, a obaveza predsjednika Republike Srpske i mandatara je da u novoj većini učestvuju sve partije i svi narodni poslanici iz današnjeg opozicionog bloka.
- PDP Republike Srpske će u potpunosti podržati ovaj dogovor, bez bilo kakvih dodatnih zahtjeva, sa ciljem doprinosa neophodnom jedinstvenom nastupu za dvije pojedinačne funkcije, bez čega je nemoguće napraviti suštinske i sistemske promjene u Republici Srpskoj.
- Potpisivanjem ovog sporazuma sve nesuglasice i javni obračuni unutar opozicionog bloka zaustaviće se odmah.
- Svi potpisnici se obavezuju da obezbijede minimalan nivo međusobnog poštovanja, te da se ne donose odluke i ne čine postupci koji mogu biti iritirajući ili politički provokativni u odnosu na druge potpisnice.
- Stabilnost i jedinstvo opozicije manifestuje se kroz postojanje samo jednog kandidata za obe pojedinačne funkcije, a svaki partner će sam odlučiti o količini i načinu svog angažovanja u kampanjama za ove funkcije.
- Svi akteri se obavezuju na dosljedno poštovanje ovog Sporazuma, u cilju prevazilaženja tenzija i nestabilnosti unutar opozicionog političkog bloka, kako bi se stvorili uslovi za izborne pripreme koje će donijeti odgovarajući rezultat i promjene u našem društvu.