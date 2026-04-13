Zašto najviši funkcioneri Srpske (još) nisu čestitali pobjedniku na izborima u Mađarskoj?

Bivši ministar inostranih poslova BiH i narodni poslanik Igor Crnadak upozorio je da izostanak čestitke pobjednicima izbora u Mađarskoj nanosi štetu interesima Republike Srpske, ocjenjujući takav potez kao ozbiljan diplomatski promašaj.

Crnadak je postavio pitanje zbog čega najviši funkcioneri Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović, Siniša Karan, Savo Minić i Milorad Dodik, još uvijek nisu uputili makar kurtoaznu čestitku pobjednicima izbora.

"Činjenica da nijedan funkcioner ili predstavnik Republike Srpske u institucijama na nivou BiH još uvijek nije uputio čak ni kurtoaznu čestitku predstavlja diplomatski promašaj i donosi štetan efekat za međunarodnu poziciju Republike Srpske", naveo je Crnadak.

On ističe da je čestitku zvanično uputila i Srbija, te da se ne može govoriti o zaštiti "srpskih interesa".

"Da je čestitka antisrpski potez, Beograd sigurno ne bi čestitao", poručio je Crnadak, dodajući da se time dodatno otvara pitanje stvarne prirode odnosa između Republike Srpske i Mađarske.

Prema njegovim riječima, narativ o istorijskom maksimumu odnosa između Banjaluke i Budimpešte, koji promoviše SNSD, pokazuje se kao neutemeljen.

"Očigledno je da se radi o privatnoj šemi dijela rukovodstva Republike Srpske i tima mađarskog premijera Viktora Orbana", ocijenio je Crnadak.

On je pozdravio poruke budućeg mađarskog premijera da se neće miješati u unutrašnje odnose balkanskih zemalja, ocjenjujući da bi to moglo doprinijeti ispravljanju, kako je naveo, nepravdi prisutnih u prethodnom periodu.

Crnadak je zaključio da Republika Srpska treba da gradi iskrene odnose sa Mađarskom, uz fokus na ekonomske, spoljnopolitičke i evropske integracije, kao ključne oblasti saradnje.