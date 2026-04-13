logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto najviši funkcioneri Srpske (još) nisu čestitali pobjedniku na izborima u Mađarskoj?

Zašto najviši funkcioneri Srpske (još) nisu čestitali pobjedniku na izborima u Mađarskoj?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Bivši ministar inostranih poslova BiH i narodni poslanik Igor Crnadak upozorio je da izostanak čestitke pobjednicima izbora u Mađarskoj nanosi štetu interesima Republike Srpske, ocjenjujući takav potez kao ozbiljan diplomatski promašaj.

Crnadak kritikovao vlast RS zbog izostanka čestitke Mađarskoj

Crnadak je postavio pitanje zbog čega najviši funkcioneri Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović, Siniša Karan, Savo Minić i Milorad Dodik, još uvijek nisu uputili makar kurtoaznu čestitku pobjednicima izbora.

"Činjenica da nijedan funkcioner ili predstavnik Republike Srpske u institucijama na nivou BiH još uvijek nije uputio čak ni kurtoaznu čestitku predstavlja diplomatski promašaj i donosi štetan efekat za međunarodnu poziciju Republike Srpske", naveo je Crnadak.

On ističe da je čestitku zvanično uputila i Srbija, te da se ne može govoriti o zaštiti "srpskih interesa".

"Da je čestitka antisrpski potez, Beograd sigurno ne bi čestitao", poručio je Crnadak, dodajući da se time dodatno otvara pitanje stvarne prirode odnosa između Republike Srpske i Mađarske.

Prema njegovim riječima, narativ o istorijskom maksimumu odnosa između Banjaluke i Budimpešte, koji promoviše SNSD, pokazuje se kao neutemeljen.

"Očigledno je da se radi o privatnoj šemi dijela rukovodstva Republike Srpske i tima mađarskog premijera Viktora Orbana", ocijenio je Crnadak.

On je pozdravio poruke budućeg mađarskog premijera da se neće miješati u unutrašnje odnose balkanskih zemalja, ocjenjujući da bi to moglo doprinijeti ispravljanju, kako je naveo, nepravdi prisutnih u prethodnom periodu.

Crnadak je zaključio da Republika Srpska treba da gradi iskrene odnose sa Mađarskom, uz fokus na ekonomske, spoljnopolitičke i evropske integracije, kao ključne oblasti saradnje.

Tagovi

Igor Crnadak SNSD Mađarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

