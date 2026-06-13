Škola kosidbe na Balkani: Najmlađi čuvaju tradiciju i pripremaju se za takmičenje (FOTO)

Na Balkani kod Mrkonjić Grada danas je počela Škola kosidbe namijenjena dječacima uzrasta od devet do 12 godina, koji će kroz praktičnu obuku imati priliku da savladaju osnove ručnog košenja trave kosom kovanicom.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Ova edukativna radionica uvod je u ovogodišnju tradicionalnu manifestaciju "Kosidba na Balkani – Memorijal Lazar Laketa", koja po prvi put donosi i takmičenje dječaka u ručnom košenju trave.

Direktor Agencije za privredni razvoj Dijana Eremija istakla je da će svi učesnici dječijeg takmičenja prethodno proći obuku u Školi kosidbe, koju vodi višestruko nagrađivani kosac i kovač kosa kovanica Milorad Sladojević Đeli.

"Željeli smo da djeci približimo ovu tradiciju i pokažemo koliko vještine, znanja i snage zahtijeva kosidba. Upravo zato je Škola kosidbe važan korak u očuvanju običaja našeg kraja", rekla je Eremija.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Ona je pozvala sve ljubitelje tradicije da 4. jula posjete Balkanu i podrže učesnike manifestacije, među kojima će se naći i polaznici Škole kosidbe koji će odmjeriti snage rame uz rame sa najuspješnijim koscima.

Milorad Sladojević naglasio je da će dječaci tokom obuke naučiti osnovne tehnike pravilnog košenja trave, ocjenjujući da je prenošenje znanja na mlađe generacije najbolji način očuvanja tradicije.

Među polaznicima su i dvanaestogodišnji Dimitrije Markanović, koji vjeruje da će tokom škole uspješno savladati vještinu košenja, te devetogodišnji Arsenije Kežić, koji ističe da očekuje da će naučiti mnogo novih stvari.

Manifestacija „Kosidba na Balkani – Memorijal Lazar Laketa“ počinje 3. jula Kosačkom smotrom folklora na Trgu srpske vojske u Mrkonjić Gradu, dok će centralni događaj – takmičenje u tradicionalnom košenju trave – biti održan 4. jula na Balkani.

Organizator manifestacije je Agencija za privredni razvoj, a pokrovitelj Opština Mrkonjić Grad.