Nesreća kod vidikovca Dabrac: Oglasila se policija o pronalasku tijela mladića u kanjonu Vrbasa

Nesreća kod vidikovca Dabrac: Oglasila se policija o pronalasku tijela mladića u kanjonu Vrbasa

Autor D.V.
0

Tijelo nestalog 25-godišnjeg muškarca iz Mrkonjić Grada čiji su inicijali S.B. pronađeno je u kanjonu Vrbasa na području selu Dabrac na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad, saopšteno je iz Policijske uprave.

Oglasila se policija o pronalasku tijela mladića u kanjonu Vrbasa Izvor: Dušan Volaš

U saopštenju se navodi da je postupajući tužilac naložio obdukcija tijela smrtno stradalog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci.

Iz Policijske uprave je saopšteno da je policija obavila uviđaj, uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković".

"Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola S.B. iz Mrkonjić Grada čiji je nestanak prijavljen juče oko 13.00 časova Policijskoj upravi Mrkonjić Grad", navodi se u saopštenju.

