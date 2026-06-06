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Novi haos na Bliskom istoku: Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu (Video)

Novi haos na Bliskom istoku: Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Iran gađao dvije američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Iran je danas izveo raketne napade na dvije američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, piše "Al Jazeera". Napadnute su vazduhoplovna baza u Kuvajtu i objekti američke Pete flote u Bahreinu.

Iranska vojska se odmah nakon napada oglasila i saopštenjem u kom su naveli da su reagovali zbog pokušaja prolaska četiri tankera za prevoz nafte kroz Ormuski moreuz. Iranska vojska je izdala više upozorenja, ali tankeri nisu reagovali prema navodima iranske vojske.

Od četiri tankera je jedan pogođen i zaustavljen. Ostali brodovi su se zaustavili i vratili nazad.

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Tagovi

Iran Kuvajt Bahrein

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