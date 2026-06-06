Novi haos na Bliskom istoku: Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu (Video)

Iran gađao dvije američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Iran je danas izveo raketne napade na dvije američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, piše "Al Jazeera". Napadnute su vazduhoplovna baza u Kuvajtu i objekti američke Pete flote u Bahreinu.

Iranska vojska se odmah nakon napada oglasila i saopštenjem u kom su naveli da su reagovali zbog pokušaja prolaska četiri tankera za prevoz nafte kroz Ormuski moreuz. Iranska vojska je izdala više upozorenja, ali tankeri nisu reagovali prema navodima iranske vojske.

The IRGC Aerospace Force has released footage showing the launch of Emad medium-range ballistic missiles (MRBMs) toward Kuwait early this morning.



It is somewhat unusual to use MRBMs, given that SRBMs could be used instead; the reason for this choice is not clear.https://t.co/reugNba4CZpic.twitter.com/23jL6oaBiW — OSINTWarfare (@OSINTWarfare)June 6, 2026

Od četiri tankera je jedan pogođen i zaustavljen. Ostali brodovi su se zaustavili i vratili nazad.