Katastrofalan požar "guta" Deliblatsku peščaru: Cijelo selo evakuisano

Stravičan požar guta Deliblatsku peščaru gdje je sada zahvaćeno oko 500 hektara šume. Zbog širenja vatre evakuisano je naselje Šumarak a hitno je zasjedao i Republički štab za vanredne situacije.

Izvor: MUP

Požar velikih razmjera zahvatio je jedan od najvrednijih ekosistema u regionu, Deliblatsku peščaru, poznatu i kao "Evropska Sahara". Vatrena stihija progutala je oko 500 hektara borove šume u ovom specijalnom rezervatu prirode. Prema informacijama sa lica mjesta, izdat je nalog za povlačenje stanovništva, zbog čega je naselje Šumarak evakuisano.

"Totalna je katastrofa u Deliblatskoj peščari. Maltene je do kuća stiglo. Katastrofalna je situacija, sve će da izgori", navodi čitateljka koja u ovom naselju ima vikendicu. Zbog gustog dima helikopteri povremeno ne mogu da lete, pa se vatrogasci i mještani lavovski bore sa plamenom na tlu.

Hitno zasjedanje Republičkog štaba

Zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova i ekstremnih temperatura koje dostižu 40 stepeni, danas je hitno zasjedao Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije. Sastanak je sazvan na predlog predsjednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đure Macuta.

U fokusu aktivnosti države trenutno su suzbijanje požara u Deliblatskoj peščari i normalizacija rada crpnih stanica na Dunavu. Premijer Macut je najavio da će Štab zasjedati i sutra radi donošenja dodatnih mjera, ukazujući na neophodnost strateškog i preventivnog pristupa kada je riječ o kritičnoj infrastrukturi zemlje, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Stanje na terenu i izjave zvaničnika

Kako je saopšteno iz Vlade, policija je zabranila kretanje u pogođenom dijelu peščare. Više od 80 vatrogasaca i radnika JP "Vojvodinašume", uz podršku helikoptera MUP-a, angažovani su u maksimalnim kapacitetima.

Pravljenje prosjeka: Kako bi se onemogućilo dalje širenje vatre, prave se zaštitni prosjeci širine 30 metara.

Izazovi sa vjetrom: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država trenutno brani dva naseljena mjesta. "Pravili smo prosjeke od 30 metara, ali je vjetar takav da preko šišarki raznese vatru na drugu stranu, što nam i dalje predstavlja velike probleme" istakao je Vučić.

Nove lokacije: Načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Luka Čaušić upozorio je da se požar širi velikom brzinom i da je otkriveno novo žarište. Uključena je teška mehanizacija, a jednom radniku je pozlilo usljed udisanja dima, zbog čega je hospitalizovan.

Objekti nisu ugroženi: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je da stambeni objekti i životi ljudi za sada nisu direktno ugroženi, iako je situacija izuzetno složena.

Kriza na rijekama i ostali požari u Srbiji

Operativni tim razmatrao je i širu sliku vanrednih okolnosti u zemlji. Tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je čak 178 požara na teritoriji Srbije, a pored Deliblatske peščare, prate se požari u Zaječaru i Kraljevu (Ušće).

Takođe, kritična situacija zabilježena je na gornjem toku Dunava:

Crpna stanica "Bogojevo" : Situacija je blago poboljšana puštanjem u rad jednog agregata, što je omogućilo ubacivanje vode u južni dio Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

: Situacija je blago poboljšana puštanjem u rad jednog agregata, što je omogućilo ubacivanje vode u južni dio Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Crpna stanica "Bezdan": Preduzimaju se sve raspoložive aktivnosti na interventnom produbljivanju kanala.

Deliblatska peščara, koja je dom za više od 900 vrsta biljaka od kojih su mnoge endemske, ima dugu i tešku istoriju borbe sa vatrom. Jedan od najrazornijih požara dogodio se 1996. godine, kada je izgorjelo blizu 7.000 hektara ovog neprocjenjivog prirodnog bogatstva.

(Telegraf/MONDO)