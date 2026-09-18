Dron pogodio nuklearnu elektranu u Kursku: Oglasila se Međunarodna agencija za atomsku energiju

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potvrdila je da je udarni dron pogodio toranj za hlađenje u sklopu Nuklearne elektrane u Kursku.

Izvor: Evgeny Yepanchintsev / Sputnik / Profimedia

Dron je pogodio toranj za hlađenje reaktora Nuklearne elektrane u Kursku u Ruskoj federaciji, to je navela Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Izveštava se da je elektrana radila u vrijeme udara ali da se njen režim rada nije promijenio i da nije bilo požara.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi oglasio se i poručio da su svi napadi na nuklearna postrojenja "neprihvatljivi jer bi mogli da ugroze nuklearnu bezbjednost, bez obzira na to gdje se dešavaju".

Generalni direktor Grosi takođe je ponovio poziv na maksimalnu vojnu uzdržanost kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće.