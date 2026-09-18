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Udes na magistralnom putu Prijedor–Novi Grad: Vozilo završilo na krovu, saobraćaj se odvija usporeno

Udes na magistralnom putu Prijedor–Novi Grad: Vozilo završilo na krovu, saobraćaj se odvija usporeno

Autor Dušan Volaš
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Na magistralnom putu Prijedor–Novi Grad, u mjestu Dragotinja, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je putnički automobil sletio sa kolovoza i prevrnuo se na krov.

Udes na magistralnom putu Prijedor–Novi Grad: Vozilo završilo na krovu, saobraćaj se odvija usporeno Izvor: Viber grupe

Udes se dogodio oko 17:15 časova, a za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u ovom incidentu bilo povrijeđenih

Prema svjedočenjima vozača koji se nalaze na licu mjesta, saobraćaj se na ovoj dionici magistralnog puta trenutno odvija znatno otežano i usporeno, pošto se vozila propuštaju naizmjenično, samo jednom kolovoznom trakom, zbog čega se apeluje na dodatni oprez u vožnji kroz pomenuto naselje.

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Tagovi

Prijedor saobraćajka udes

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