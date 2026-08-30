Teška nesreća kod Prijedora: Vozač poginuo nakon slijetanja automobila sa puta

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć oko 19.30 časova u mjestu Saničani kod Prijedora smrtno je stradao vozač automobila „Opel“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor izvršili su uviđaj na mjestu nezgode, a utvrđeno je da je do nje došlo na regionalnom putu, kada je vozilo „Opel“ sletjelo sa kolovoza.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao vozač R. L. iz Prijedora.

Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, ističući da odgovorno ponašanje u saobraćaju doprinosi bezbjednosti svih učesnika.

(Mondo)