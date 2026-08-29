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Stravična nesreća kod Milića: Poginuo mladić (22), četiri osobe povrijeđene

Stravična nesreća kod Milića: Poginuo mladić (22), četiri osobe povrijeđene

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene u sudaru tri automobila u mjestu Zaklopača kod Milića.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jedno lice je poginulo, a četiri su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u mjestu Zaklopača kod Milića u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Srna saznaje da je poginuo dvadesetdvogodišnji mladić.

​Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Milići sinoć u 22.00 časa.

​Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj dionici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja od 22.00 do 2.00 časa.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Milići

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