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Demolirali kafić u Milićima: Jedan od uhapšenih imao 2,46 promila alkohola

Demolirali kafić u Milićima: Jedan od uhapšenih imao 2,46 promila alkohola

Autor Dragana Božić
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Policijski službenici Policijske stanice Milići uhapsili su D.V. iz Milića i LJ.V. iz Vlasenice zbog sumnje da su polupali inventar u jednom ugostiteljskom objektu u Milićima, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Lupali u kafiću u Milićima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Oštećeno lice prijavilo je policiji juče oko 1.50 časova da ova lica lupaju inventar u lokalu, nakon čega je policija alkotestiranjem kod lica D.V. utvrdila 2,46 promila alkohola u organizmu, dok je kod LJ.V. izmjereno 0,94 promila.

Policija je izvršila uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Prema nalogu tužioca, protiv osumnjičenih će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. 

(Srna)

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Tagovi

Milići hapšenje pijanstvo

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