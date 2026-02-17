logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin "naduvao" skoro četiri promila: Pješačio centrom grada i ometao saobraćaj 1

Banjalučanin "naduvao" skoro četiri promila: Pješačio centrom grada i ometao saobraćaj

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
1

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su osobu inicijala B.K. iz Banjaluke, nakon što je utvrđeno da se kreće ulicom sa 3,92 g/kg alkohola u organizmu.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

B.K. je uhapšen 14. februara zbog počinjenog prekršaja iz člana 52. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske.

On se, prema navodima iz policije, kretao Srpskom ulicom u Banjaluci u vidno alkoholisanom stanju, čime je ometao druge učesnike u saobraćaju.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđena je koncentracija od 3,92 g/kg, o čemu je odmah obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka pijanstvo alkohol hapšenje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

Svaka čast. Ja lično nisam u formi

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ