Banjalučanin "naduvao" skoro četiri promila: Pješačio centrom grada i ometao saobraćaj

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su osobu inicijala B.K. iz Banjaluke, nakon što je utvrđeno da se kreće ulicom sa 3,92 g/kg alkohola u organizmu.

Izvor: MONDO

B.K. je uhapšen 14. februara zbog počinjenog prekršaja iz člana 52. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske.

On se, prema navodima iz policije, kretao Srpskom ulicom u Banjaluci u vidno alkoholisanom stanju, čime je ometao druge učesnike u saobraćaju.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđena je koncentracija od 3,92 g/kg, o čemu je odmah obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.