Nastavljen crni niz u saobraćaju: Poginuo pješak u Prnjavoru, Banjalučaninu izmjereno blizu četiri promila alkohola…

Na području Policijske uprave Banjaluka proteklog vikenda je evidentirano 50 saobraćajnih nesreća, od čega je kod pet vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, a jedan Banjalučanin je vozio sa blizu četiri promila alkohola u organizmu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Takođe, zabilježeni su i smrtni ishodi, a jedan pješak je preminuo u UKC RS od posljedica povreda koje je zadobio u nesreći kada ga je u Prnjavoru udario vozač kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola.

“Uhapšen je D.B. iz Banjaluke jer je upravljajući vozilom marke „VW“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je 3,89 g/kg alkohola u organizmu”, saopšteno je iz policije.

Inače, već tri promila alkohola u krvi predstavljaju kritičan nivo koji može biti opasan po život. Simptomi su teški gubitak motoričke kontrole i potencijalni gubitak svijesti.

Takođe, tokom vikenda je uhapšen i S.M. iz Banjaluke jer je upravljajući vozilom „renault“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći, a utvrđeno je da je imao preko dva promila 2,10 g/kg alkohola u organizmu.

Službenici Policijske stanice Prnjavor su u petak uveče oko 19.20 časova obavili uviđaj na magistralnom putu MI – 106 u Prnjavoru, a u kojoj je učestvovao S.P. iz Prnjavora koji je upravljao vozilom „audi” i pješak I.B. iz Prnjavora. Кod S.P. je utvrđeno 0,43 g/kg alkohola u organizmu, a pješak je usljed zadobijenih povreda, u nedjelju preminuo na Univerzitetsko – kliničkom centruRepublike Srpske.

Uhapšen je i N.C. iz Banjaluke jer je upravljajući vozilom marke „seat“ učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci, a izmjereno mu je 1,61 g/kg alkohola u organizmu.

U mjestu Maglajani kod Laktaša je juče oko 22.50 sati došlo do slijetanje vozila sa kolovoza, a uviđajem je utvrđeno da je G.G. iz Laktaša upravljao vozilom “peugeot” i da je imao 1,08 g/kg alkohola u organizmu. Vozač G.G. je povrijeđen i ukazana mu je ljekarska pomoć na UKC RS.

“Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer su neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama”, saopšteno je iz policije.

(Mondo)

Brankica Spasenić