Teška saobraćajna nesreća kod Bihaća: Poginuo biznismen iz Cazina

Autor Dušan Volaš
0

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Dubovsko kod Bihaća, u kojoj je život izgubio motociklista iz Cazina, Senad Ikanović, poznati privrednik i vlasnik salona namještaja.

Poznati biznismen poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Bihaća Izvor: MUP KS

Motociklista iz Cazina poginuo je teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu kod Bihaća, u mestu Dubovsko, prenosi Dnevni Avaz.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mjestu nesreće. Na teren su odmah izašle ekipe policije i Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, život nastradalog nije bilo moguće spasiti.

U ovoj tragičnoj nesreći život izgubio Senad Ikanović, poznati cazinski privrednik i vlasnik salona namještaja, nezvanično saznaje portal Dijasporainfo. Uzroci nesreće biće poznati nakon što se završi uviđaj i prikupe sve relevantne informacije.

saobraćajna nesreća Cazin Bihać

