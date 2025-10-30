Roditelji sumnjali jer su preko aplikacije vidjeli da kombi stoji: Detalji nesreće koju su imali mladi džudisti

Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije govorio povodom nesreće kod Novog Sada. Istakao je da je kombi bio skoro nov i da će se tek utvrditi uzrok nesreće.

Izvor: Kurir

Džudista Lazar P. (16) je nastradao, dok je sedam njegovih drugara i trener S. S. (43) prošlo sa povredama u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče na auto-putu Novi Sad-Beograd. Među povrijeđenima je brat blizanac nastradalog dečaka.

Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije je istakao da je pet dečaka koji su doživjeli nesreću van životne opasnosti, a da je jedan dječak, mladi džudista koji je juče transportovan u Urgentni centar u Beogradu operisan.

Teško povrijeđeni dječak operisan

"Dječak je operisan u sredu u pet sati, tada je obavljena operacija. Čuo sam se sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, on je pored dječaka. Dalje informacije će dati stručne osobe, smatram da mi laici ne treba previše da ulazimo u tu temu i da od ovoga pravimo senzaciju", naveo je ministar sporta gostujući na TV Prva.

Gajić je potom objasnio da su se džudisti zajedno sa trenerom džudo kluba Partizanvraćali sa takmičena iz Azerbejdžana i da su se od Budimpšete vozili kombijem, jer iz Beograda nema direktan let za Azejbejdžan.

"Dobio sam informaciju od Džudo saveza Srbije da je kombi, kojim je inače upravljao trener dječaka, star svega godinu dana. Praktično je u pitanju novo vozilo. Desilo se šta se desilo, pretpostavljam da će MUP poslije ekspertize dati informacije o tome šta je uzrok nesreće", naveo je Gajić.

Roditelji na aplikacijama vidjeli da se kombi ne pomjera

Kako je potom objasnio, prema riječima pojedinih roditelja dečaka, oni su preko mobilnih aplikacija pratili kretanje svoje djece. Odnosno, prema tim aplikacijama može se vidjeti da su samo 15 minuta prije nesreće pravili pauzu, a da se nakon toga vozilo nije pomjeralo, što je izazvalo sumnju i zabrinutost kod roditelja.

Ministar Gajić je dodao da su povrijeđeni dječaci u sigurnim rukama i pohvalio zdravstveno-medicinski sistem koji je brzo reagovao i zbrinuo povređene.

"Angažovani su psiholozi koji razgovaraju sa dječacima, ta deca su nažalost vidjela sve to, ovo je za njih veoma teška situacija, ali siguran sam da će uspjeti da to prevaziđu, da će čuvati uspomenu na poginulog druga, da će izgraditi velike karijere i postati veliki ljudi", naveo je Gajić.