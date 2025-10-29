logo
Nesreća na auto-putu kod Novog Sada: Kombi pun djece sletio s puta, jedan dječak poginuo

Nesreća na auto-putu kod Novog Sada: Kombi pun djece sletio s puta, jedan dječak poginuo

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Saobraćajna nesreća dogodila se protekle noći kod naplatne rampe na auto-putu Novi Sad – Beograd. Kombi koji je prevozio djecu sletio je sa kolovoza i upao u kanal - poginuo je dječak rođen 2009. godine, dok je sedmoro djece i vozač povrijeđeno.

Udes na autoputu Novi Sad Beograd Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedno dijete je poginulo, a još osam osoba, među kojima sedmoro djece, povrijeđeno je u teškom udesu koji se dogodio protekle noći na auto-putu Novi Sad - Beograd, u blizini naplatne rampe.

Ljekari Hitne pomoći su na licu mjesta samo mogli da konstatuju smrt jednog dječaka rođenog 2009. godine. Sedmoro dječaka, rođeni između 2009. i 2012. godine, prebačeno je u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Vozač kombija (43), koji je takođe povrijeđen, prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine. Do nesreće je došlo u 3.32 časa kada je kombi koji je prevozio djecu sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal. U toku je uviđaj.

(021/Mondo) 

