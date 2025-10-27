Stradala tročlana porodica: I suvozač iz "audija smrti", državljanin BiH, bio pijan kao i vozač

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju, sa 25. na 26. oktobar, u Beogradu, život je izgubila tročlana porodica, dok je suvozač iz jednog od vozila teško povrijeđen i bori se za život.

Izvor: Kurir

Nikola Đ. (24) iz BiH "audijem" je, u nedjelju sat nakon ponoći, prošao kroz crveno svjetlo i na mjestu usmrtio tročlanu porodicu koja je bila u automobili "hjunadiji" na Novom Beogradu. On će danas biti saslušan po skraćenom postupku u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U krvi mu je nađeno oko 1,17 promila alkohola i kanabis. Na mjestu su stradali supružnici Bojan Živković (43) i Dijana Kaiš (38) te njihov devetogodišnji sin Mihajlo.

U Urgentnom centru u teškom stanju nalazi se suvozač iz "audija" Jovan P. iz BiH koji je imao oko jedan promil alkohola. Njemu su lekari konstatovali teške povrede opasne po život u vidu unutrašnjeg krvarenja.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas, oko 00.50 časova, u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu, došlo do sudara dva automobila,marke „audi“ i „hjundai“, u kojem su tri osobe smrtno stradale.

"Vozač ‘audija’ N. Đ. (24), držjavljanin BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila.

Pogledajte 00:16 Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Telegraf, Mondo)