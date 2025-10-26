logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Strašna nesreća u Beogradu, stradala cijela porodica

Strašna nesreća u Beogradu, stradala cijela porodica

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U stravičnoj nesreći na licu mjesta živote je izgubila jedna porodica.

porodica stradala u saobraćajki u beogradu Izvor: Instagram/Printscreen/moj _beo_grad

U Bulevaru heroja sa Košara, kod kule West 65 na Novom Beogradu, noćas u 00.51 čas dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe, muškarac (36), žena (32) i dječak (10).

Troje poginulih bili su u vozilu marke "hjundai" kada je na njih naleteo vozač automobila marke "audi" (24) sa bosanskim tablicama. On je, prema riječima očevidaca prošao kroz crveno svjetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

"Vidio sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada", kaže potreseni očevidac.

Na Novom Beogradu kod kule West sve je vrvilo od policije. Na lice mjesta izašao je tužilac kako bi odmah obavio uviđaj.

(Blic)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

saobraćajna nesreća Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ