Strašna nesreća u Beogradu, stradala cijela porodica

U stravičnoj nesreći na licu mjesta živote je izgubila jedna porodica.

Izvor: Instagram/Printscreen/moj _beo_grad

U Bulevaru heroja sa Košara, kod kule West 65 na Novom Beogradu, noćas u 00.51 čas dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe, muškarac (36), žena (32) i dječak (10).

Troje poginulih bili su u vozilu marke "hjundai" kada je na njih naleteo vozač automobila marke "audi" (24) sa bosanskim tablicama. On je, prema riječima očevidaca prošao kroz crveno svjetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

"Vidio sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada", kaže potreseni očevidac.

Na Novom Beogradu kod kule West sve je vrvilo od policije. Na lice mjesta izašao je tužilac kako bi odmah obavio uviđaj.

(Blic)