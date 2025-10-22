logo
Nakon teške nesreće u Glamočanima: Muškarac iz Laktaša podlegao od posljedica zadobijenih povreda

Nakon teške nesreće u Glamočanima: Muškarac iz Laktaša podlegao od posljedica zadobijenih povreda

Autor Brankica Spasenić
1

Boško Đ. (70) iz Laktaša podlegao je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske od posljedica teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreće koja se dogodila danas u 11.35 sat u Glamočanima.

Nesreća u Glamočanima stradao muškarac iz Laktaša Izvor: Screenshot/Nezavisne novine

On je stradao u sudaru kada je vozilo kojim je upravljao udario u vozilo putarske službe.

Iz Okružnog javnog tužilaštva je saopšteno da je do nesreće došlo na putnom pravcu M1-101 Кlašnice-Šargovac u mjestu Glamočani kod Laktaša.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo marke „tiguan“ i parkirano teretno vozilo „pežo“ vlasništvo preduzeća „Mrkonjić putevi“.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nesreće, a naložena je i obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", saopštilo je tužilaštvo.

Bole

Morateee poboljšati označavanje prilaza radovimaaa....!!! Vama govorim iz puteva...

