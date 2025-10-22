Sudar na brzoj cesti kod Banjaluke: Autom se zabio u vozilo putarske službe

Na brzoj cesti Banjaluka – Laktaši došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil udario u mali kamion za održavanje “Puteva Republike Srpske”.

Izvor: Screenshot/Nezavisne novine

Do sudara je došlo iz pravca Gradiške prema Banjaluci, u Klašnicama, i to na mjestu gdje se zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ove saobraćajnice, ovih dana prestrojava u suprotnu saobraćajnu traku.

Kako javljaju vozači sa lica mjesta, jedan automobil nije zakočio na vrijeme, prilazeći ovom mjestu, te je produžio pravo i tako udario u mali kamion radnika koji obavljaju poslove na rekonstrukciji.

"Vozač putničkog vozila je zadobio tjelesne povrede i prevezen je na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi ukazivanje ljekarske pomoći. Uviđaj je u toku", istakli su iz policije za "Nezavisne novine".

Krenula obnova puta

Podsjećamo, 11. oktobra u naselju Trn u Laktašima ozvaničen je početak obnove magistralnog puta Klašnice-Banjaluka koji je poznat kao brza cesta, čija je vrijednost gotovo 12 miliona KM.

Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, rekao je da rekonstrukcija magistralnog puta Klašnice-Banjaluka trenutno jedna od najzahtjevnijih u Srpskoj i da će ovim radovima biti podignuta ljestvica kvaliteta izgradnje.

"Stav Vlade Srpske i Ministarstva, a po nalogu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, jeste da zajedno sa 'Putevima', projektantima, izvođačima i nadzorom podižemo ljestvicu kvlaiteta izgradnje i novih trasa i puteva, a samim tim i rekonstrukcija", rekao je Stevanović.

(Mondo)