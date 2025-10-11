Počela obnova magistralnog puta Klašnice-Banjaluka

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je danas da je obnova magistralnog puta Klašnice-Banjaluka jedna od najzahtjevnijih u Srpskoj

Izvor: X/Milorad Dodik

"Stav Vlade Srpske i Ministarstva, a po nalogu Milorada Dodika, jeste da zajedno sa `Putevima`, projektantima, izvođačima i nadzorom podižemo ljestvicu kvlaiteta izgradnje i novih trasa i puteva, a samim tim i rekonstrukcija", rekao je Stevanović novinarima u Trnu kod Laktaša, nakon zvaničnog početka rekonstrukcije puta.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković naveo je da je riječ o dionici spoja magistralnog puta sa auto-putem u Klašnicama do takozvanog kružnog toka "Tulipani" u Banjaluci, podjetivši da je riječ o dionici dužine 13,2 kilometra.

"Riječ je o sanaciji kolovozne konstrukcije u vidu skidanja gornjih slojeva nakon čega se će se raditi ojačanje i izrada završnog sloja od pet centimetara habajućeg sloja", precizirao je Janković.

On je naveo da je rok izgradnje 18 mjeseci, ali da će sve uraditi da, ako to vremenski uslovi dozvole, radovi budu završeni do polovine naredne godine.

Janković je zamolio građane za strpljenje zbog zastoja i gužvi, dodavši da tako mora da bude kada su radovi ovog tipa.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić ocijenio je da je rekonstrukcija ove dionice od izuzetno značaja za privredu i stanovništvo.

"Prezadovoljni smo zbog toga i zahvaljujemo predsjedniku Dodiku i Vladi koji su prepoznali značaj rekonstrukcije. Siguran sam da će to otvoriti mnoge druge razvojne pravce za Banjaluku, Laktaše i cijelu Republiku. Ovdje su mnoga preduzeća poput `Pošta Srpske`, koja će imati kvalitetniji izlaz nakon okončanja radova", rekao je Bojić.

Izvođač radova je preduzeće "Mrkonjićputevi".

Janković je rekao da će se paralelno sa reknstrukcijom magistralnog puta, odvijati izgradnja novog nadvožnjaka.

"Imali smo problem jer na toj dionici saobraćajni profil nije zadovoljen, desetak centimetara je niži od slobodnog profila tako da se moraju ukloniti postojeći nosači. Za dva, tri dana krenuće rušenje i na tom dijelu, nakon čega će se dograditi grajnji i središnji oporci, uslijediće montaža novih nosača, te kolovazna konstrukcija", precizirao je Janković.

On je naveo da bi radovi trebalo da traju 60 dana.