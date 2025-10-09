logo
"Biće mi zadovoljstvo": Blanuša potvrdio da će se odazvati na poziv RTRS-a na TV duel sa Petrovićem

"Biće mi zadovoljstvo": Blanuša potvrdio da će se odazvati na poziv RTRS-a na TV duel sa Petrovićem

Izvor mondo.ba
0

Kandidat za predsjednika RS i član Odbora za energetiku Srpske demokratske stranke Branko Blanuša rekao je da će prihvatiti poziv RTRS-a na TV duel sa direktorom Elektroprivrede RS Lukom Petrovićem.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Vrlo rado ću se odazvati na poziv. Biće mi zadovoljstvo da se nađem sa gospodinom Lukom Petrovićem i da razgovaramo o stanju u elektroeneregetskom sektoru RS, najvećem resursu koje je RS, na žalost, imala", rekao je Blanuša za Euronews.

Radio televizija Republike Srpske (RTRS), pozvala je Luku Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede RS i Branka Blanušu, predsjednika Odbora za energetiku SDS-a, na TV debatu u nedjelju, 12. oktobra u 20.10h, u sklopu emisije "Aktuelno".

Kako su saopštili iz javnog servisa, Petrović je potvrdio svoje učešće u debati,

Predstavnici opozicije u Srpskoj danas su pozvali javni servis RTRS da emituje tematsku emisiju o trenutnom stanju u „Elektroprivredi Republike Srpske“ i da pozovu njenog direktora Luku Petrovića da objasni zbog čega je preduzeće dovedeno pred kolaps.

Zanimljivo, umjesto direktora Petrovića javio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da bi generalni direktor Elektroprivrede RS učestvovao u bilo kakvom TV duelu i sa bilo kim, te da nema nikakvih problema da odgovara na pitanja.

"Očekujem da će RTRS to omogućiti", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dug Elektroprivrede RS premašuje 1,3 milijarde KM, a o stanju u preduzeću se izjasnio i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je rekao da je nezadovoljan trenutnom situacijom u preduzeću i da je važno hitno preduzeti kratkoročne mjere u vezi s termoelektranama.

(Mondo)

