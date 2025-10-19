logo
Teška saobraćajna nesreća kod Mostara: Poginuo motociklista, ima i povrijeđenih

Autor Dušan Volaš
Na magistralnom putu M-17, u mjestu Ortiješ južno od Mostara, večeras oko 19.50 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio motociklista, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Saobraćajna nesreća kod Mostara: Poginuo motociklista Izvor: MUP KS

Portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš rekla je da su u nesreći učestvovali motociklista i putničko vozilo. Identitet stradalog motocikliste još nije poznat, a u automobilu je bilo povrijeđenih osoba.

"U ovom trenutku nemamo tačne informacije o broju povrijeđenih niti o stepenu njihovih povreda. Hitna pomoć je intervenisala na licu mjesta i prevezla povrijeđene u jednu od zdravstvenih ustanova", navela je Miloš, prenosi Faktor.

Na terenu su bile dvije ekipe Hitne pomoći Mostar, kao i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Uviđaj obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta trenutno se odvija usporeno.

