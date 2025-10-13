Stvaraju se gužve: Prevrnuo se kamion na putu Jablanica-Mostar, prosut teret na putu (FOTO)

Na magistralnom putu M-17, na frekventnoj dionici koja spaja Jablanicu i Mostar, danas je došlo do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao kamion.

Prema informacijama iz BIHAMK-a, nesreća se dogodila u blizini poznatog mosta Bijela. Kamion se prevrnuo, a saobraćaj je trenutno izuzetno otežan i usporen jer je teret iz vozila prosut po putu, blokirajući dio ceste.

Ilijana Miloš, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), potvrdila je da su policijski službenici već upućeni na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez.

