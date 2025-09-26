logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen vozač osumnjičen da je u Potkozarju udario dijete na biciklu pa pobjegao

Uhapšen vozač osumnjičen da je u Potkozarju udario dijete na biciklu pa pobjegao

Autor Dušan Volaš
0

Banjalučanin D.Š. (62) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavnje javnog saobraćaja i nepužanje pomoći povrijeđenom licu u saobraćajnoj nezgodi.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz policije su saopštili da se 21. septembra u 19.35 sati na magistralnom putu MI-108 u mjestu Potkozarje dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao nepoznati vozač sa nepoznatim vozilom a koji se udaljio sa kritičnog nakon što je, kako se sumnja, udario maloljetnika koji je bio na biciklu.

Dijete je zadobilo tjelesne povrede, a kako saznajemo u pitanju je 16-godišnjak.

"Policijski službenici su provjerama utvrdili da je D.Š. upravljajući vozilom marke „VW“ učestvovao u navedenoj nesreći.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

(Mondo/B.S.)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka potkozarje Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ