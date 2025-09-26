Uhapšen vozač osumnjičen da je u Potkozarju udario dijete na biciklu pa pobjegao

Banjalučanin D.Š. (62) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavnje javnog saobraćaja i nepužanje pomoći povrijeđenom licu u saobraćajnoj nezgodi.

Iz policije su saopštili da se 21. septembra u 19.35 sati na magistralnom putu MI-108 u mjestu Potkozarje dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao nepoznati vozač sa nepoznatim vozilom a koji se udaljio sa kritičnog nakon što je, kako se sumnja, udario maloljetnika koji je bio na biciklu.

Dijete je zadobilo tjelesne povrede, a kako saznajemo u pitanju je 16-godišnjak.

"Policijski službenici su provjerama utvrdili da je D.Š. upravljajući vozilom marke „VW“ učestvovao u navedenoj nesreći.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

