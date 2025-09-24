logo
Sudar automobila i vozila Hitne pomoći kod Valjeva: Svi iz saniteta teško povrijeđeni

Autor Marina Letić
0

Do saobraćajne nezgoda došlo je jutros u naselju Lukovac u Valjevu u kojoj su učestvovali jedno vozilo Hitne pomoći i putnički automobil

Sudar automobila i vozila Hitne pomoći kod Valjeva Izvor: Instagram/valjevo_live/192_rs/ printscreen

Šest osoba povrijeđeno je u sudaru vozila Hitne pomoći i automobila u mjestu Lukovac kod Valjeva.

Teško su povrijeđene tri osobe koje su bile u sanitetu, a još troje povrijeđenih nalazilo se u automobilu, prenosi RTS.

Do sudara je došlo jutros oko 7.00 časova, kada je sanitet pod rotacijom obilazio kolonu vozila, rečeno je Tanjugu u Policijskoj upravi u Valjevu.

saobraćajka

