Sudar automobila i vozila Hitne pomoći kod Valjeva: Svi iz saniteta teško povrijeđeni

Do saobraćajne nezgoda došlo je jutros u naselju Lukovac u Valjevu u kojoj su učestvovali jedno vozilo Hitne pomoći i putnički automobil

Šest osoba povrijeđeno je u sudaru vozila Hitne pomoći i automobila u mjestu Lukovac kod Valjeva.

Teško su povrijeđene tri osobe koje su bile u sanitetu, a još troje povrijeđenih nalazilo se u automobilu, prenosi RTS.

Do sudara je došlo jutros oko 7.00 časova, kada je sanitet pod rotacijom obilazio kolonu vozila, rečeno je Tanjugu u Policijskoj upravi u Valjevu.