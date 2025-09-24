Nesvakidašnja nezgoda: Kombi "pokosio" radar i stub kod Novog Grada (FOTO)

Na magistralnom putu Novi Grad – Bihać, u mjestu Donji Rakani, danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno kombi vozilo sletjelo sa kolovoza, a saobraćaj na ovoj dionici je otežan.
Prema prvim informacijama sa terena, do nezgode je došlo kada je vozač kombija, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta, udario u stacionarni radar, a potom i u betonski stub.
Fotografije sa lica mjesta prikazuju dramatičan prizor gdje je kombi ostao zaglavljen na nagibu pored puta, dok je stub od siline udara pukao i naslonio se na obližnju kuću.
Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih u ovoj nezgodi.
Kako javljaju drugi vozači koji prolaze ovom dionicom, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom naizmjenično.
(Mondo)