Nesvakidašnja nezgoda: Kombi "pokosio" radar i stub kod Novog Grada (FOTO)

Na magistralnom putu Novi Grad – Bihać, u mjestu Donji Rakani, danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno kombi vozilo sletjelo sa kolovoza, a saobraćaj na ovoj dionici je otežan.

Izvor: Screenshot - Patrole-radari - viber

Prema prvim informacijama sa terena, do nezgode je došlo kada je vozač kombija, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta, udario u stacionarni radar, a potom i u betonski stub.

Fotografije sa lica mjesta prikazuju dramatičan prizor gdje je kombi ostao zaglavljen na nagibu pored puta, dok je stub od siline udara pukao i naslonio se na obližnju kuću.

Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih u ovoj nezgodi.

Kako javljaju drugi vozači koji prolaze ovom dionicom, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom naizmjenično.

(Mondo)