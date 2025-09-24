logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesvakidašnja nezgoda: Kombi "pokosio" radar i stub kod Novog Grada (FOTO)

Nesvakidašnja nezgoda: Kombi "pokosio" radar i stub kod Novog Grada (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Na magistralnom putu Novi Grad – Bihać, u mjestu Donji Rakani, danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno kombi vozilo sletjelo sa kolovoza, a saobraćaj na ovoj dionici je otežan.

radar ng.JPG Izvor: Screenshot - Patrole-radari - viber

Prema prvim informacijama sa terena, do nezgode je došlo kada je vozač kombija, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta, udario u stacionarni radar, a potom i u betonski stub.

Fotografije sa lica mjesta prikazuju dramatičan prizor gdje je kombi ostao zaglavljen na nagibu pored puta, dok je stub od siline udara pukao i naslonio se na obližnju kuću.

Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih u ovoj nezgodi.

Kako javljaju drugi vozači koji prolaze ovom dionicom, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom naizmjenično.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Grad saobraćajka udes

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ