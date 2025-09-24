Saobraćajka kod Srebrenice: Sedam osoba povrijeđeno u slijetanju vozila sa puta

Sedam osoba povrijeđeno je prilikom slijetanja vozila "pežo" sa lokalnog puta u mjestu Sase u srebreničkoj opštini, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povrijeđeni su se javili na ukazivanje ljekarske pomoći u Dom zdravlja Srebrenica, odakle su na dalje liječenje upućeni u Bolnicu Zvornik gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede, dok su jednom maloljetnom licu konstatovane teže povrede.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 17.20 časova, a vozilom je upravljalo lice čiji su inicijali J.P.

Policijski službenici iz Srebrenice izvršili su uviđaj, o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.