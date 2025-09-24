logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajka kod Srebrenice: Sedam osoba povrijeđeno u slijetanju vozila sa puta

Saobraćajka kod Srebrenice: Sedam osoba povrijeđeno u slijetanju vozila sa puta

Autor Dušan Volaš
0

Sedam osoba povrijeđeno je prilikom slijetanja vozila "pežo" sa lokalnog puta u mjestu Sase u srebreničkoj opštini, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povrijeđeni su se javili na ukazivanje ljekarske pomoći u Dom zdravlja Srebrenica, odakle su na dalje liječenje upućeni u Bolnicu Zvornik gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede, dok su jednom maloljetnom licu konstatovane teže povrede.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 17.20 časova, a vozilom je upravljalo lice čiji su inicijali J.P.

Policijski službenici iz Srebrenice izvršili su uviđaj, o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srebrenica saobraćajka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ