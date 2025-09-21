logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška saobraćajka u Beogradu: Sudar automobila u 4 ujutru, petoro mladih teško povrijeđeno

Teška saobraćajka u Beogradu: Sudar automobila u 4 ujutru, petoro mladih teško povrijeđeno

Autor Ivana Lazić
0

Sudar automobila dogodio se nešto poslije 4 sata ujutru.

Teška saobraćajka u Beogradu Izvor: printscreen/rts

Prema prvim informacijama, u sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povrijeđeno pet mladih osoba.

Sudar automobila dogodio se nešto poslije 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović koji je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć.

Zbrinuti su i mobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, dodao je dr Josipović.

(RTS, Mondo)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Beograd saobraćajka udes

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ