Teška saobraćajka u Beogradu: Sudar automobila u 4 ujutru, petoro mladih teško povrijeđeno

Sudar automobila dogodio se nešto poslije 4 sata ujutru.

Izvor: printscreen/rts

Prema prvim informacijama, u sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povrijeđeno pet mladih osoba.

Sudar automobila dogodio se nešto poslije 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović koji je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć.

Zbrinuti su i mobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, dodao je dr Josipović.

(RTS, Mondo)