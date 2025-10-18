logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajka u Banjaluci: Automobil probio ogradu i završio u dvorištu porodične kuće nakon sudara (FOTO/VIDEO)

Saobraćajka u Banjaluci: Automobil probio ogradu i završio u dvorištu porodične kuće nakon sudara (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

U banjalučkom naselju Lauš, u Karađorđevoj ulici došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala najmanje dva putnička vozila.

Lauš: Automobil probio ogradu i završio u dvorištu porodične kuće Izvor: mondo.ba

Jedan od automobila je nakon sudara sletio s kolovoza, probio metalnu ogradu i zaustavio se u dvorištu porodične kuće. Drugo vozilo ostalo je na trotoaru s vidljivim i značajnim oštećenjima na prednjem dijelu.

Na mjestu nezgode vidljivi su tragovi snažnog udara, razbacani dijelovi karoserije po putu i uništena ograda.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim. Uzrok udesa biće poznat nakon što policijski službenici završe sve potrebne radnje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka Banjaluka Lauš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ