Saobraćajka u Banjaluci: Automobil probio ogradu i završio u dvorištu porodične kuće nakon sudara (FOTO/VIDEO)

U banjalučkom naselju Lauš, u Karađorđevoj ulici došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala najmanje dva putnička vozila.

Jedan od automobila je nakon sudara sletio s kolovoza, probio metalnu ogradu i zaustavio se u dvorištu porodične kuće. Drugo vozilo ostalo je na trotoaru s vidljivim i značajnim oštećenjima na prednjem dijelu.

Na mjestu nezgode vidljivi su tragovi snažnog udara, razbacani dijelovi karoserije po putu i uništena ograda.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim. Uzrok udesa biće poznat nakon što policijski službenici završe sve potrebne radnje.