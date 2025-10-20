Tragičan epilog nesreće kod Zvornika: Saputnik preminuo uprkos naporima ljekara

Na regionalnom putu Karakaj–Sapna, u mjestu Jardan, grad Zvornik, danas oko 11 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Izvor: Shutterstock

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila – "Audi", kojim je upravljala osoba inicijala M.P. iz Pala, i "Peugeot", za čijim volanom je bila osoba R.B. iz Zvornika. U "Audiju" se nalazila i maloljetna osoba na mjestu suvozača, dok je na zadnjem sjedištu bio saputnik R.C. iz Pala.

"Sva lica su zadobila lakše tjelesne povrede, dok je saputnik iz vozila "Audi", lice R.C., preminulo od zadobijenih povreda u JZU Bolnica Zvornik", saopšteno je iz Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su pripadnici saobraćajne policije, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

"U toku je rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode", dodali su iz policije.